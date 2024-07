MPDFT conclui que motorista não tentou atropelar PM durante fuga de blitz

Em outubro de 2023, Raimundo Cleofás Alves Aristides Júnior, 41 anos, foi denunciado por desobedecer uma ordem de parada, para fugir da Operação Álcool Zero, e acelerar em alta velocidade, atropelando um agente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

No entanto, o Ministério Público (MPDFT) concluiu, nessa quarta-feira (24/7), que o motorista não jogou o carro em direção ao agente, visto que as provas não sustentam a configuração do crime de tentativa de homicídio. O caso aconteceu no Eixo Monumental e resultou na morte de Islan da Cruz Nogueira, 24, que era passageiro da BMW 350i branca, baleada pelos agentes durante a fuga.

Segundo MPDFT, motorista de BMW não tentou atropelar PM durante fuga de blitz (foto: Imagem cedida ao Correio )

Imagens dos fatos e testemunhas revelaram que o condutor não direcionou o veículo propositalmente contra o agente, mas sim para fugir da abordagem policial. Além disso, a investigação apontou que o agente em questão estava ao lado do carro, o que impossibilitaria que motorista o atropelasse intencionalmente.

Leia também: Veiculação de cenas de violência contra a mulher está proibida no DF

Dessa forma, o Ministério Público solicitou a desclassificação da conduta do motorista como homicídio, para que o caso seja remetido a uma das Varas Criminais de Brasília, onde serão examinados os demais delitos remanescentes, como desobediência a ordem legal e direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Atingido com um tiro na cabeça: Islan da Cruz tinha 24 anos e era morador de São Sebastião (foto: Arquivo pessoal)

Veículo baleado

Islan da Cruz Nogueira, morador de São Sebastião, morreu após o veículo ter sido baleado pelos agentes durante a fuga. O óbito foi declarado ainda no local da perseguição, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). À época do fato, o Correio apurou que o rapaz teve traumatismo craniano.

A reportagem também teve acesso a imagens de como ficou o automóvel, que apresentava cinco marcas de tiro nos vidros traseiro e dianteiro, capô e porta. Na ocasião, a PMDF afirmou que a perseguição se deu porque o motorista estava com evidentes sinais de embriaguez e recusou-se a fazer o teste de alcoolemia.

Questionada sobre a conclusão do MPDFT, a PMDF respondeu que não comenta processos em outra esfera.