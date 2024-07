Memorial dos Povos Indígenas recebe 21ª Olimpíada Internacional

No domingo (28/7), o Memorial dos Povos Indígenas receberá mais de 200 estudantes, de 39 nacionalidades, para participar de oficinas de imersão em linguagens indígenas ministradas por professores e lideranças dos povos originários. A reunião é uma importante etapa da 21ª Olimpíada Internacional de Linguística (IOL, na sigla internacional), que ocorre, neste ano, em Brasília.

Das 9h às 12h, as oficinas abordarão questões envolvendo preservação, transmissão linguística, diversidade cultural e a importância das línguas indígenas no cenário global.

“Os estudantes lidam com as línguas indígenas o tempo todo durante as provas em todas as etapas da Olimpíada. Neste encontro eles terão a oportunidade de colocar em prática o conhecimento que adquiriram ao longo do processo”, afirma o coordenador da 21ª Olimpíada Internacional de Linguística, Bruno L’Astorina.

O encontro ocorrerá no 4º dia da IOL e contará com a participação de autoridades indígenas, como Eliel Benítez Guarani-Kaiowá, Altaci Kokama, Karina Kambeba, além do diretor do Memorial, Davi Terena. Haverá imersão nas línguas Guarani, Nheengatu, Kokama, Kaingang, Baniwa, entre outras, e serão convidados os estudantes indígenas da Universidade de Brasília (UnB) e do Centro de Língua Materna Kokama Lua Verde, do Amazonas.

“O evento ocorrerá no pátio central do Memorial, que foi desenhado por Oscar Niemeyer inspirado em uma casa Yanomami. Portanto, é para jovens de culturas completamente diferentes da nossa, uma experiência cultural que vai além do conhecimento e compreensão da língua. É uma experiência existencial”, explica Gustavo Wigman, presidente do Instituto Vertere, responsável pela realização da 21ª IOL.

A Universidade de Brasília (UnB) é a sede da 21ª IOL, que acontece de 23 e 31 de julho, com estudantes do ensino médio de mais de 50 delegações, de 39 países inscritos. A Olímpiada conta com o patrocínio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoio do Ministério dos Povos Indígenas, e das Secretarias de Relações Internacionais, de Educação e de Cultura do GDF.



Serviço

Encontro de estudantes da 21ª Olimpíada Internacional de Linguística e Lideranças Indígenas

Dia: 28/7

Hora: 9h às 12h

Local: Memorial dos Povos Indígenas