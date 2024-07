Incêndio atinge prédio da OAB Nacional em Brasília

Um incêndio atingiu o ediíficio-sede do Conselho Federal da OAB em Brasília, na manhã deste sábado (27/7).



Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o fogo teve início no 3º andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, dando a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar. O 3º andar, que abriga o Plenário da entidade, está passando por obras de melhorias.

O controle das chamas foi iniciado pela brigada de incêndio do Conselho Federal da OAB e em seguida, o trabalho foi assumido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A perícia será realizada para apurar as causas do incêndio.

Incêndio atingiu prédio da OAB na manhã deste sábado, em Brasília (foto: Reprodução)

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, as chamas já foram controladas.

Cinco pessoas estavam no prédio e foram resgatadas. Uma pessoa teve um ferimento no pé.

"O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte", declarou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.





Confira nota da CFOAB na íntegra

Na manhã deste sábado (27/7), ocorreu um incêndio no edifício-sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. O fogo teve início no 3º andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, dando a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar. O 3º andar, que abriga o Plenário da entidade, está passando por obras de melhorias. A brigada de incêndio do CFOAB iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros. A causa será apurada.

"Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio", declarou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

Incêndio atinge prédio da OAB na manhã deste sábado (27/7) (foto: Ricardo Daehn / CB / D.A Press)