Suspeito de matar homem em bar do Gama é preso nesta quarta

Os policiais da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 14ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (31/7), o suspeito de assassinar um homem junto com um comparsa em um bar localizado no Gama no dia 15 de outubro de 2023. As autoridades continuam as investigações para identificar o comparsa envolvido no crime

O caso ocorreu por volta das 4h da manhã, quando o suspeito estava em um bar na companhia de sua companheira e começou a agredi-la. Um dos clientes do estabelecimento presenciou a agressão e repreendeu. Descontente com a advertência, o homem ameaçou o cliente, afirmando que ele iria "ver com quem estava falando". Em seguida, pagou a conta e deixou o local.



Os clientes permaneceram no bar e, um tempo depois, o homem retornou ao local acompanhado de um comparsa, entrou, visualizou o homem que o havia repreendido e mostrou quem era para o comparsa. Este então adentrou o estabelecimento e efetuou diversos disparos contra o desafeto, um dos quais atingiu outro cliente, que foi socorrido e permanece acamado no hospital até hoje.



Momento do Crime: