Após briga em bar, PM do DF mata militar de Goiás a tiros

Um policial militar do Distrito Federal foi preso em flagrante depois de atirar e matar um policial militar de Goiás durante uma briga generalizada em um bar, no Novo Gama (GO). A confusão ocorreu na noite desse sábado (2/3) e foi captada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo testemunhas, a briga começou depois que uma mulher aparentemente bêbada esbarrou na mesa onde estava o policial militar do DF, Jefferson José da Silva. Nas imagens, é possível ver o momento da briga e, logo depois, o policial de Goiás Diego Purcina é visto caído ao chão e já ferido pelo disparo de arma.

O PM do DF foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás. A reportagem entrou em contato com a PM e aguarda retorno.

Diego Purcina era lotado no Comando de Operações de Divisas (COD) e deixa a mulher e um filho.

Veja o vídeo do momento da confusão no bar: