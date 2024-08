Homem é preso por porte ilegal de arma após tentar furar bloqueio da PM

Na noite dessa quinta-feira (31/7), dois homens foram presos, em diferentes regiões, por porte ilegal de arma de fogo. A primeira prisão ocorreu na área rural do Paranoá e a segunda em Taguatinga. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o primeiro homem estava em uma motocicleta, em alta velocidade, quando tentou furar um bloqueio da PM, sem sucesso. Já o outro, foi flagrado após equipes receberem a denúncia de que dois homens manuseavam uma arma de fogo, dentro de um veículo, próximo a uma lotérica.

O indivíduo abordado na área rural do Paranoá tentou arremessar um objeto no mato, próximo a um ponto de bloqueio montado por Policiais do Batalhão Rural. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado pelos policiais. No entanto, após uma varredura nas proximidades, a equipe localizou o objeto arremessado: uma pistola Taurus G2C 9mm com numeração raspada e dois carregadores, totalizando vinte e nove cartuchos de munição. O homem foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia.

Na ocorrência de Taguatinga, os policiais, após receberem as características dos suspeitos que estavam manuseando uma arma dentro de um carro, dirigiram-se ao local e realizaram a abordagem. Durante a busca veicular, os policiais da Rotan encontraram uma arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida e cinco cartuchos de munição, sendo quatro intactos e um picotado. Um dos homens assumiu ser dono da arma, alegando que a possuía devido a uma ameaça recebida dias antes. O outro afirmou desconhecer que o colega portava uma arma de fogo. Os dois indivíduos foram encaminhados à 12ª Delegacia de Polícia.