Mulher é presa após envenenar filha e neto no Recanto das Emas

As crianças foram levadas até a UPA, onde ficaram internadas em observação. - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Uma mulher de 38 anos foi presa, na noite de terça-feira (30/7), após envenenar a filha e o neto, ambos de 2 anos de idade, com veneno para rato, conhecido como chumbinho, no Recanto das Emas. As crianças foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde ficaram internadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Correio teve acesso, a autora do crime também ingeriu a substância e disse, em depoimento à polícia, que a intenção era matar ela e as crianças, sem qualquer tipo de motivação. Só que, ainda segundo ela, teria se arrependido e, em seguida, ligou para outra filha e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) pedindo ajuda.

A investigada acrescentou que tentou suicídio em outras oportunidades e que “acredita que esteja com problemas psiquiátricos”.

A embalagem da substância tóxica foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde será periciada. A mulher foi presa em flagrante.