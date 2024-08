Caso L4 Sul: júri condena advogado a 15 anos e absolve bombeiro de acusação

O Tribunal do Júri de Brasília condenou o advogado Eraldo José Cavalcante Pereira a 15 anos e 7 meses de prisão, acusado de provocar o acidente que resultou na morte de duas pessoas (mãe e filho) enquanto praticava corrida ilegal na L4 Sul, em 30 de abril de 2017.

O júri decidiu absolver o bombeiro Noé Albuquerque de Oliveira da acusação de duplo homicídio apresentada pelo Ministério Público. O julgamento durou dois dias, com depoimentos de testemunhas e a argumentação da defesa dos réus e da acusação, representada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Na sentença, o juiz Heversom D'Abadia Teixeira Borges salientou que o advogado ingeriu bebida alcoólica durante uma confraternização e, após colidir seu carro com o veículo das vítimas, fugiu do local. Segundo laudos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o veículo de Eraldo estava a aproximadamente 110 km/h em uma pista onde a velocidade permitida era de 80 km/h, enquanto o Fiesta vermelho atingido seguia a 60 km/h.

No carro atingido estavam Oswaldo Clemente Cayres, sua esposa Cleuza Maria Cayres, o filho do casal, Ricardo Clemente Cayres, e, ao volante, o cunhado de Ricardo, Helberton Silva Quintão. Eles foram atingidos na traseira e, com o impacto, o carro saiu da via, bateu em uma árvore e capotou. Cleuza e Ricardo, que estavam no banco de trás, morreram na hora.

Por isso, o advogado respondeu por duplo homicídio consumado e duplo homicídio tentado, além de infrações de trânsito. O juiz determinou que a sentença seja cumprida em regime fechado, mas concedeu o pedido da defesa para que o advogado recorra da decisão em liberdade.

O Correio procurou a defesa de Eraldo José. Em resposta, o advogado Alexandre Queiroz salientou que respeita a decisão do júri, mas que irão recorrer da sentença. “Até porque contrariou a prova técnica. O importante é que foi reconhecido, com a absolvição do Noé, o que sempre defendemos: a ausência do ‘racha’”, afirmou, ao Correio.

Absolvição

O Júri de Brasília decidiu absolver o bombeiro da acusação de duplo homicídio consumado e duplo homicídio tentado. Em março de 2019, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu afastar a acusação de homicídio doloso (quando há intenção de matar) contra o bombeiro.

Na época, o Ministério Público recorreu da decisão, levando o caso ao júri, que decidiu absolver o bombeiro. A reportagem procurou o Ministério Público para saber se recorrerá da decisão e aguarda um posicionamento.

O Correio não conseguiu localizar a defesa de Noé.

O caso

Em 30 de abril de 2017, três veículos saíram de uma marina do Lago Paranoá. Eraldo José conduzia um Jetta; Noé dirigia uma Range Rover Evoque; e Fabiana de Albuquerque Oliveira guiava um Cruze.

Os dois homens foram acusados de participar de um racha, segundo a Polícia Civil, que resultou no acidente na L4 Sul. A colisão do Jetta contra o Fiesta da família de Cleuza e Ricardo provocou a morte de mãe e filho, além de ferimentos em Oswaldo Clemente Cayres e Helberton Silva Quintão, que também estavam no veículo atingido. O carro de Fabiana, irmã de Noé e cunhada de Eraldo, também foi atingido pelo Jetta.