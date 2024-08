Idosa de 78 anos é atacada por enxame de abelhas na 712 Norte

Uma idosa de 78 anos foi atacada por um enxame de abelhas no bloco E da quadra 712 Norte, na tarde desta sexta-feira (2/8), mobilizando duas viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, os socorristas chegaram ao local por volta das 13h30 e encontraram a idosa com várias ferroadas e dores pelo corpo. A colmeia de abelhas estava no interior do imóvel da vítima.

Veja a chegada dos bombeiros ao local:

A idosa foi encaminhada consciente e orientada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A área foi isolada por segurança até a retirada das abelhas, que será realizada por um apicultor.