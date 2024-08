Vendas devem aumentar 9,4% no DF a partir do Dia dos Pais

No Distrito Federal, o comércio está otimista para o Dia dos Pais. Pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que as vendas do varejo ampliado — que considera todas as atividades comerciais — cresceram 9,4% no acumulado do ano. O percentual se refere aos meses de janeiro a maio de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado.

O avanço do varejo ampliado no DF, no acumulado do ano, foi superior à variação do setor a nível nacional. Em relação ao período de janeiro a maio de 2023, a variação do varejo no Brasil foi de 4,8%. O levantamento também mostra que as vendas nesse recorte tiveram um aumento de 0,8% em relação ao mês de abril.

Segundo o presidente da CDL-DF, Wagner Silveira, o comércio varejista brasiliense está recuperando, desde o ano passado, os níveis observados antes da pandemia, e tem acompanhado o ritmo registrado no país. "Estamos sempre em patamares próximos ou superiores em relação aos números do varejo brasileiro. Não será diferente em 2024, quando estamos vendo uma persistente, mesmo que tímida, onda de crescimento desde janeiro", avalia.

Pequenos negócios

De acordo com o relatório 'Panorama do Comércio do DF', 40% dos entrevistados acreditam que as vendas para o Dia dos Pais serão maiores em 2024 do que no ano anterior. "A expectativa do comércio é positiva, esperamos um crescimento entre 5% e 10% nas vendas em Brasília", pontua o presidente da CDL-DF. Os itens mais procurados para presentear são roupas, calçados e perfumes.

Na avaliação de Wagner, para manter a recuperação do varejo, é importante que os consumidores priorizem as compras do comércio local. "Precisamos movimentar os pequenos negócios, que são os que mais empregam no Brasil. O setor produtivo local faz a nossa economia girar", conclui.

O segmento de veículos, motocicletas, partes e peças lidera o crescimento das transações no DF. Dados do IBGE mostram que o incremento desse segmento foi de 26,6%, na comparação entre o período de janeiro a maio de 2024 e o mesmo de 2023. Na sequência, aparece o segmento de artigos médicos e farmacêuticos, com alta de 13,9%, e móveis e eletrodomésticos, com avanço de 7,7%. (GL)