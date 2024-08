Templo Budista abre as portas da tradicional quermesse japonesa

O Templo Shin Budista de Brasília celebra 51 anos de atividades com uma quermesse especial e única. Nesta edição, a tradicional festa da comunidade nipo-brasileira, que atrai milhares de pessoas à quadra da 315/316 da Asa Sul, chega com a temática de inclusão. O evento será realizado sempre aos sábados e domingos, das 16h às 22h e termina em 1º de setembro.

Para a ocasião, além das atrações habituais do evento, como o Bon Odori e Matsuri, danças tradicionais orientais, a quermesse trará ao público a apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, oficias de caligrafia japonesa, cerimônia do chá, concurso de cosplay e demonstração participativa de sumô — arte marcial que resgata uma antiga tradição do templo.











Neste ano, o evento oferecerá um espaço sensorial para pessoas com autismo, que necessitarem de algum atendimento no decorrer das atividades. A quermesse busca fortalecer o compromisso também com a sustentabilidade, realizando a coleta seletiva e parcerias para a reciclagem e reutilização de materiais.

Quem passa pela quermesse tem a oportunidade experimentar as delícias da tradicional culinária japonesa e conferir as novidades vendidas por mais de 50 expositores que trazem roupas, arte, aromaterapia, cosméticos, decoração e artesanato temático oriental.

As comemorações do aniversário do Templo Budista chega repleta de várias delícias da tradicional comida japonesa. A festividade dispõe de Gyoza, camarão empanado, yum yum (massa), hot dog coreano, dorayaki (doce típico japonês), sanduíche de frutas e choux cream, lanche que se assemelha as minibombas vendidas nas padarias brasileiras. Nesta edição, será realizado o yakissoba solidário, em que o cliente compra a iguaria e ajuda a financiar o prato que será doado a uma pessoa em situação de vulnerabilidade social.

Voluntariado

Outra marca da quermesse é o trabalho voluntário. Desde que foi criada, em 1970, as atividades do evento é realizado por frequentadores do templo. "Desde o início, essa celebração é sustentada pela comunidade disposta a nos ajudar. Então, se você tiver interesse, venha trabalhar junto conosco, contamos com vocês", convida o monge Keizo Doi.

A expectativa da comissão organizadora é receber mais de três mil pessoas nos dias de evento. "Venham participar e experimentar nossas atividades. Realizamos uma abertura linda desse evento e queremos receber todos os brasilienses nesses dias. Estamos esperando todos da capital", declara o sensei.

Em meados de 1958, quando a então futura capital do Brasil estava sendo construída, representantes da comunidade nipônica no país entregaram ao presidente Juscelino Kubitscheck e à empresa Novacap a solicitação de uma área no Plano Piloto para construir um Templo Budista em Brasília. A cessão do terreno, na quadra 315/316 Sul, foi oficializada pela Novacap, em 1959. E, em 1973, o Templo Shin Budista de Brasília foi inaugurado.

Tradição

Takimi Hosh, 72 anos, nasceu no Japão, mas veio para o Brasil aos oito, e conta que depois que conheceu o evento há 3 anos, não perde mais nenhuma edição. "Sou praticamente brasileiro, mas a festividade me traz ótimas lembranças do meu país. Estou muito feliz por vivenciar mais um ano dessa quermesse e estou aproveitando bastante. Recomendo que aqueles que não conhecem venham e aproveitem como eu", declara.

A festividade se tornou uma tradição familiar para Lucia Kobayashi, 51, que participa da festa desde criança. "Meus pais são budistas, então, desde que eu me entendo por gente eu frequento esse templo", declara. Ela conta que se sente muito feliz por poder ver a cultura japonesa aberta para todo o público. "Esse ambiente é muito comum para nós, e poder mostrá-lo significa também mostrar como vivemos.

Kobayashi destaca que a quermesse também marca o reencontro com os amigos e familiares que não via há algum tempo. "Esse é um mês muito especial e muito esperado porque passamos o ano inteiro sem ter esse contato e aqui respiramos o ambiente japonês, vendo pessoas que estão relacionadas, as coisas que são vendidas, as comidas, então realmente sentimos um pedacinho do Japão aqui", observa.

Serviço:



51ª Quermesse do Templo Budista de Brasília 2024

Todos os sábados e domingos de agosto, das 16h até às 22h, no Templo Budista (EQS 315/316 da Asa Sul). Os ingressos custam a partir de R$ 12,50 e podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla.