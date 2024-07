Quermesse do Templo Budista revela programação para o mês de agosto

A Quermesse do Templo Budista 2024 retorna no mês de agosto no Templo Shin Budista de Brasília, todos os sábados e domingos, das 16h às 22h. O evento deste ano irá promover a apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, Trio Balançado, além de oferecer o melhor da comida japonesa aos visitantes.

O tema da edição do mês de agosto da Quermesse do Templo Budista é a inclusão, por isso o evento se preocupou em adquirir um espaço sensorial e guias voluntários para facilitar a acessibilidade de pessoas autistas e outras necessidades especiais. Como em todos os anos anteriores, a Quermesse oferece ao público brinquedos para crianças, shows, apresentações de artes marciais, oficinas de Ikebana (arte japonesa de arranjos florais) e pela primeira vez o evento terá uma oficina de caligrafia japonesa. Todas as atividades estão inclusas para quem garantir o ingresso.



Outra marca forte deste ano da Quermesse do Templo Budista, é a solidariedade, por isso o evento conta com a venda do Yakisoba Solidário, adquirido com o valor promocional de R$20 e será doado ao final de cada noite pelos voluntários da Cozinha Comunitária para pessoas vulneráveis.

O Templo Shin Budista de Brasília promete realizar uma Quermesse mais participativa e com diversidade de atrações. “Vamos ter a apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, concurso de cosplay. Além, é claro, da tradicional comida japonesa e de cerca de 60 expositores com venda de acessórios diversos como roupas, arte, decoração, artesanato, cosméticos, aromaterapia, dentre outros”, conta o diretor do Templo, o Monge Keizo, em nota.

Serviço



Quermesse do Templo Budista aos sábados e domingos de agosto, no Templo Shin Budista de Brasília (315/316 Sul), das 16h às 22h. Ingressos a partir de R$25 pelo site do Sympla. Ingresso social no valor de R$15 mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.