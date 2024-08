Homem tenta invadir apartamento de mulher que conheceu on-line no Sudoeste

Caso ocorreu no Sudoeste; polícia agiu em 3 minutos - (crédito: Toninho Tavares/Agência Brasília)

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (4/8), suspeito de tentar invadir o apartamento de uma mulher no Sudoeste Econômico. O indivíduo e a mulher teriam se conhecido através de um aplicativo de relacionamento há cerca de dois meses. Após um desentendimento, ele teria tentado entrar na residência dela sem autorização. O homem forçou a porta do apartamento, o que levou a mulher a se sentir ameaçada e acionar a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pelo número 190.

A PMDF chegou ao local em menos de três minutos, evitando uma possível invasão. Ambos foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para esclarecimentos adicionais.



Fique em alerta

Em matéria publicada neste domingo, o Correio destacou os riscos associados a encontros virtuais com homens que se apresentam como sedutores e bem-sucedidos na internet. Muitas vezes, esses indivíduos são estelionatários, conhecidos como "golpistas sentimentais", que se aproveitam das vítimas para extrair delas tudo o que possuem, sob a fachada de interesse genuíno e charme. Leia mais neste link.