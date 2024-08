Homem em situação de rua teve 20% do corpo queimado após briga na Asa Norte

Um homem em situação de rua, de 27 anos, teve 20% do corpo queimado após discussão com outro morador de rua, em frente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na Asa Norte. A vítima, identificada como Daniel Venâncio Pereira da Silva, foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com queimaduras no rosto, tórax e mãos. O suspeito, conhecido na região como Galeguinho, está foragido.

Segundo informações preliminares da 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, o crime foi motivado por uma discussão banal, na qual Galeguinho, em posse de uma garrafa de álcool, teria ateado fogo em Daniel. Inicialmente, o caso é tratado como lesão corporal grave. "No entanto, a depender do que a gente conseguir apurar na investigação, esse registro pode mudar, passando à tentativa de homicídio", disse o delegado Paulo Fecury.

O Correio foi até o local do crime, ocorrido por volta das 10h deste domingo (4/8), e flagrou vestígios de rescaldo no gramado onde a vítima foi incendiada. Parte de um boné usado por Daniel ficou carbonizada, restando apenas a aba. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou ter escutado gritos de desespero próximos ao Ministério.

"Quando cheguei (ao local do crime), me deparei com um homem pegando fogo. Ele gritava e corria de um lado para o outro. Me apressei para pegar um extintor de incêndio, mas, quando retornei, vi que outras pessoas, também em situação de rua, já haviam apagado as chamas com alguns panos e cobertas", revelou.



Segundo a testemunha, o lugar é conhecido pela presença de muitas pessoas em situação de rua. No momento do crime, havia cerca de seis indivíduos no local. "O rapaz que sofreu as queimaduras voltou, por conta própria para o espaço onde costuma dormir. Ele estava bastante machucado, mas conseguiu ir. Ficamos bastante assustados e chamamos a polícia e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o levaram para o Hran".





Investigação



O Tenente da PMDF Caio Cezar, lotado no 3º Batalhão de Polícia, contou que Daniel descreveu o suspeito como um homem de barba branca, olhos claros e sem alguns dentes. "Em nossas buscas, encontramos uma pessoa exatamente com essas características, mas quando mostramos a foto dele à vítima, ele descartou a suspeita".

No momento, oito viaturas estão na Asa Norte à procura do suspeito; quatro paradas em pontos fixos e outras quatro rodando pelo local. O delegado Fecury informou que, caso Galeguinho seja localizado ainda hoje, ele será levado à 5ª DP. Se não houver o flagrante, a investigação ficará a cargo da 2ª DP, na Asa Norte.

Em caso de informações sobre o paradeiro do suspeito, pode-se fazer a denúncia para o número 190, comparecer à 5ª DP ou se deslocar para o 3º Batalhão de Polícia, próximo ao Palácio do Buriti.