DF começa a semana com 576 vagas abertas para empregos; veja lista

Procurando por um emprego? As agências do trabalhador oferecem 576 vagas para as pessoas que estão à procura de um emprego no Distrito Federal. Os postos têm benefícios, além da remuneração, e estão presentes em diferentes regiões administrativas e exigem níveis variados de escolaridade. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

A remuneração mais alta é encontrada em três vagas para encarregado de construção civil no Lago Sul, que oferece R$ 3.205,78 aos candidatos. Os outros dois postos de trabalho que se destacam pelo salário são de mecânico geral em automóveis, sendo três oportunidades em Águas Claras, e de mecânico de equipamentos industriais, com três vagas em Formosa (GO). Os salários são de R$ 3 mil.

Além disso, há 75 chances com salários de R$ 2 mil ou mais em diversas regiões administrativas do DF. No Lago Sul, empregadores buscam por oito pedreiros, dez carpinteiros e três bombeiros hidráulicos, todos com rendimentos de R$ 2.340,80. No Gama, estão abertas cinco vagas para pintor de paredes (R$ 2.200), enquanto no Guará a demanda é por oito montadores de estruturas metálicas (R$ 2.285,80).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).