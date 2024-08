2,5 mil atletas foram atendidos pelo GDF este ano, afirma secretário de Esporte

Secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, no CB.Poder - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, foi o convidado do CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — desta segunda-feira (5/8). Na entrevista concedida às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, Junqueira destacou que o Governo do Distrito Federal (GDF) tem fomentado o esporte por meio de programas como o Compete Brasília e o "Bolsa Atleta, que ajudaram a apoiar o atleta brasiliense Caio Bonfim.

“O Distrito Federal teve, nesta Olimpíada, um dos melhores desempenhos com a medalha de prata conquistada por Caio Bonfim, um atleta de marcha atlética. Essa foi uma conquista inédita e histórica para o Brasil”, observou Renato. “Nunca havíamos ganhado uma medalha como essa. E também tivemos o judô coletivo com Ketleyn Quadros e Gui Smith, que são de Brasília. Portanto, o DF conquistou três medalhas”, acrescentou.



Em relação aos investimentos, o DF atualmente conta com dois programas de financiamento. “Com o Bolsa Atleta, beneficiamos aproximadamente 230 pessoas, entre atletas e paratletas, com um valor aproximado de R$ 5 milhões por ano. No Compete Brasília, que cobre as passagens, beneficiamos quase 5 mil atletas, em 2023, com um montante superior a R$ 8 milhões. Esses investimentos ajudaram nas fases classificatórias para as Olimpíadas e Paraolimpíadas. Este ano, atendemos 2,5 mil atletas até o final de julho, com um investimento aproximado de R$ 3 milhões”, informou Renato.



No âmbito nacional, o secretário acredita na necessidade de aumentar os investimentos. “Quando competimos com países como Estados Unidos, China e Japão, eles estão à frente em termos de tecnologia. Um exemplo é Simone Biles, que tem seu próprio centro de treinamento, evidenciando ser uma atleta de alto nível. No entanto, com a medalha de ouro de Rebeca Andrade, ficou demonstrado que foi superada uma desigualdade de oportunidades e que ela mostrou grande resiliência”, destacou o secretário.



Para os jovens que aspiram se tornar atletas, Junqueira ressaltou que o DF conta com 12 centros olímpicos. “Esses centros oferecem diversas modalidades esportivas, como natação, futsal e vôlei, e atende crianças, adolescentes e idosos. Todos esses espaços são gratuitos”, detalhou.



Veja a entrevista da integra: