Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do curso de Logosofia

Está aberta as inscrições para a 10ª edição do curso de Logosofia - (crédito: Redes sociais )

A fundação logosofica do Vale do Paraíba está ofertando a 10ª edição do curso de Logosofia entre os dias 20 de agosto a 8 de outubro, de forma gratuita e on-line, todas as terças-feiras.

Os participantes terão a oportunidade de descobrir como superar a si mesmo e atingir novos patamares de desenvolvimento pessoal e mental. O estudo da logosofia tem como finalidade a existência e a evolução.







Participe

Inscreva-se pelo WhatsApp: (12) 99717-8157