Serasa anuncia ofertas de renegociação de dívidas para estudantes

No DF, cerca de 44 mil consumidores podem ser beneficiados. - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A Serasa anunciou nesta segunda-feira (5/8) 6 milhões de ofertas para os estudantes negociarem as dívidas com universidades. No Distrito Federal, mais de 44 mil consumidores poderão renegociar os débitos com mais de 158 mil ofertas projetadas, e os descontos podem chegar a 95%.

De acordo com a empresa, a maioria das dívidas estudantis está na faixa de R$ 1 mil a R$ 5 mil, e mais de 2 milhões de universitários podem negociá-las com 59 instituições de ensino parceiras em todo o país.

Uma pesquisa feita pela Serasa mostrou que 52% dos endividados já tiveram de trancar o curso em algum momento por não conseguirem pagar as mensalidades em dia. Aproximadamente 90% dos estudantes arcam sozinhos com as despesas de seus cursos universitários.

Os demais motivos para interromper os estudos são: desemprego, com 27%; priorizar o pagamento de outras contas, com 22%; e a redução de renda, com 12%.

Como negociar

Para resolver a situação financeira com as instituições de ensino, basta acessar as condições pelo app ou site da Serasa.

Aplicativo: Serasa no Google Play e App Store.

Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/

WhatsApp: (11) 9 9575-2096.