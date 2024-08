MPDFT debate feminicídio em homenagem aos 18 anos da Lei Maria da Penha

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realiza nesta terça-feira (6/7), das 8h às 12h, o seminário “Feminicídio em debate: prevenir e combater o feminicídio no marco dos 18 anos da Lei Maria da Penha”. Aberta ao público externo, a iniciativa contará com a participação de magistrados, juristas e promotores, além da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, e do procurador-geral de Justiça do DF, Georges Seigneur.

Devido ao grande número de feminicídios registrados em 2023, a iniciativa se debruça sobre diferentes aspectos da violência de gênero, apresentando uma perspectiva histórica da problemática, e os avanços regulatórios na promoção dos direitos de meninas e mulheres. Um dos destaques da programação, que acontece no auditório da sede do MPDFT, é o lançamento da cartilha “Violência contra a Mulher: O que você precisa saber?”, produzida pela Ouvidoria das Mulheres.

O evento integra a campanha da Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio do MPDFT em parceria com o grupo de rap Tribo da Periferia, que compôs música e produziu um videoclipe inédito.

O seminário “Feminicídio em Debate” também conta com a parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o apoio do Sindjus, e o patrocínio da CAIXA e do Governo Federal. A atriz Juliana Paes é madrinha da campanha.