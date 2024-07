Homem que matou a mulher na frente da filha em Luziânia é preso

Raul Rodrigues dos Santos matou a companheira a facadas no bairro Vila Santa Luzia, em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal - (crédito: PCGO/Divulgação)

Raul Rodrigues dos Santos, conhecido como Galeguinho, acusado de assassinar Michelle Siqueira, de 35 anos, em Luziânia, na madrugada de quinta-feira (18/7), se entregou a policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia (Luziânia) na noite desta sexta-feira (19/7). O crime está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) como feminicídio.



Galeguinho matou a companheira a facadas no bairro Vila Santa Luzia, em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal. De acordo com as investigações, o suspeito e a vítima tiveram uma discussão que levou a mulher a ir dormir na sala. Porém, ela foi convencida a voltar para o quarto do casal.



Por volta das 4h, as filhas da vítima ouviram barulhos vindos do quarto vizinho. Ao abrirem a porta, encontraram Galeguinho enforcando a mulher. Com o susto, ele deixou a mulher escapar para a cozinha.



O homem então pegou uma faca para continuar a briga, mas uma das filhas da vítima o golpeou com uma ferramenta. Segundo as investigações, o suspeito tentou esfaquear a menina, mas a mãe entrou na frente para protegê-la e acabou sendo atingida, não resistindo aos ferimentos.



Autuado

Galeguinho decidiu comparecer à delegacia acompanhado do advogado. Apesar de não estar mais em situação de flagrante, a polícia já tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça contra ele. Com isso, os policiais civis prenderam o acusado de assassinar Michelle Siqueira.



Ele foi encaminhado ao IML para a confecção do relatório médico e entregue à Polícia Penal do Estado de Goiás para cumprimento da prisão preventiva.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer