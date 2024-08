Lojas da praça do Aeroporto de Brasília ficam sem energia elétrica

Praça Pick-Up, do Aeroporto de Brasília, está sem energia elétrica - (crédito: Cedido ao Correio)

Estabelecimentos da Praça Pick-up, em frente ao Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (7/8).

Segundo relatos de funcionários, as lojas estão sem luz devido a um pico de energia ocorrido durante a madrugada. Técnicos da Neoenergia já estão no aeroporto, trabalhando para identificar o motivo da falha no fornecimento de energia. Ainda não se sabe há quanto tempo a praça está sem luz.

Um colaborador filmou restaurantes e lojas da praça fechadas.

A Inframérica ressaltou, por nota, que a falta de energia na praça não afeta o terminal de passageiros do Aeroporto de Brasília.



*Em atualização