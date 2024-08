Homem com bloqueador de tornozeleira é preso em Ceilândia pela PMDF

Homem com bloqueador de tornozeleira eletrônica foi encontrado em Ceilândia com R$ 470,00, em dinheiro - (crédito: PMDF )

Um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) utilizando um bloqueador de sinal de tornozeleira eletrônica, na noite de terça-feira (6/8). O homem, que tentava não ser localizado, foi abordado por policiais do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28).

Segundo a PMDF, ele foi encontrado na QNN 3, em Ceilândia. Com ele havia uma quantia de R$ 470,00 em dinheiro.



Além da prisão, o equipamento e o dinheiro foram apreendidos. O homem foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.