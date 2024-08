Briga por cocaína termina com dois baleados durante batalha de rima no DF

Uma discussão por cocaína deixou duas pessoas baleadas na noite desta quarta-feira (7/8), durante uma batalha de rima, em uma quadra do Itapoã. O autor dos disparos foi preso pela Polícia Militar do DF (PMDF).

Segundo informações apuradas pelo Correio, o crime ocorreu durante uma batalha de rima na Quadra 1 do bairro Del Lago. No evento, um homem que usava cocaína foi abordado por um jovem, que pediu um pouco da droga para usar. O rapaz cobrou R$ 20 pela substância e os dois acertaram o pagamento.

No entanto, mesmo depois do uso, o comprador da droga teria pedido mais cocaína ao homem, dando a entender que ele não tinha usado. Os dois iniciaram a discussão e o suspeito saiu do local, foi em casa e voltou armado. No meio do evento, efetuou disparos de arma de fogo contra o vendedor da droga e uma outra pessoa.

O alvo do criminoso levou quatro tiros e passa por cirurgia no hospital. O segundo baleado não tinha envolvimento com o caso, mas acabou sendo alvejado por disparos na mão e no braço. O autor foi preso e a arma apreendida. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga a participação de uma segunda pessoa na tentativa de duplo homicídio.