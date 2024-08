Evento na Rodoviária celebra os 18 anos da Lei Maria da Penha

A Secretaria da Mulher realizou o dia “D’ de combate à violência contra a mulher, em homenagem ao Agosto Lílas e aos 18 anos da Lei Maria da Penha, nesta quarta-feira (7/8), na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto.



Giselle Ferreira, secretária da Mulher, expressou sua alegria pelo momento significativo e compartilhou o planejamento de ações para o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher: "Hoje é um dia muito especial, marcando os 18 anos de uma lei que veio para proteger as mulheres. Estamos empenhados em divulgar ainda mais informações para que mais vítimas possam buscar ajuda e denunciar". Ela também destacou a importância de sensibilizar tanto homens quanto mulheres, escolhendo a rodoviária como local de divulgação. "Este mês, estamos planejando 52 ações em várias cidades para oferecer informações e suporte."



Giselle Ferreira compartilhou com orgulho que houve uma redução de 63% nos casos de feminicídio no Distrito Federal no primeiro semestre deste ano, salvando muitas vidas. "Vamos sair dos escritórios, deixar o ar-condicionado e levar informações diretamente às mulheres. Se elas não vierem até nós, iremos até elas", prometeu.



Durante o evento, foram expostos 18 bancos vermelhos decorativos com mensagens contra a violência de gênero. Além disso, houve distribuição de folhetos informativos e flores para as mulheres que passavam pelo local, com a mensagem "Olhe para dentro, você merece o melhor".















Francisca de Sousa, uma jovem moradora do Recanto das Emas de 18 anos, compartilhou sua experiência como vítima de violência doméstica, destacando o apoio que recebeu da lei: "Naquela época, foi um alívio para mim, pois me deu segurança. Ele teve que se afastar de mim, o que foi um grande alívio. Foi uma surpresa dolorosa passar por isso, porque era alguém em quem eu confiava e que, de repente, virou-se contra mim".



O evento também contou com a presença da carreta de atendimento à mulher da Defensoria Pública do DF. Rafaela Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres, explicou que foram oferecidos serviços jurídicos, incluindo ajuizamento de ações iniciais de família e orientação sobre documentos necessários para as mulheres em situação de vulnerabilidade social.



Denuncie

Disque 180 ou pelo whatsapp: (61) 9610-0180

Denúncia anônima disque 197