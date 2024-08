Quadrilha que aplicava golpes em idosas é alvo da PCDF

Criminosos que aplicavam golpes em idosas se passando por funcionários de banco são alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na manhã desta quinta-feira (8/8), equipes da 9ª Delegacia de Polícia, do Lago Norte, cumpriram cinco mandados de de busca e apreensão em Goiânia, Jardim Mangueiral, Guará, Estrutural e Arapoanga, além de sete bloqueios de contas bancárias. A operação contou com apoio operacional da Polícia Civil do Goiás (PCGO) e tem o objetivo de desarticular associação criminosa que aplicava golpes na região do Lago Norte, mirando sempre vítimas idosas, passando-se pela Central de Segurança do banco.

A polícia chegou aos criminosos após golpe realizado contra uma moradora do Lago Norte, de 71 anos. Com uso de binas falsas, emularam o verdadeiro telefone do banco e, aproveitando da boa-fé da vítima, passaram-se pela Central de Segurança do Banco, conseguindo induzi-la a abrir seu aplicativo bancário e instalar um programa de acesso remoto ao celular. Com acesso remoto ao internet banking da vítima, os criminosos ingressaram nas contas bancárias, efetivando saques, transferências e empréstimos, explodindo todos os limites, num prejuízo somado de mais de R$ 207 mil. A vítima não conseguiu o estorno dos valores pelo banco, uma vez que concedeu acesso ao seu celular aos criminosos e agora suporta a dívida e os juros.

A investigação conseguiu identificar os líderes responsáveis pelo golpe, bem como terceiros que emprestaram suas contas bancárias para receber os valores desviados. Os criminosos foram indiciados por associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro com penas em abstrato que somam mais de 15 anos. Com os elementos colhidos durante as buscas, há possibilidade de identificação de outros golpes perpetrados pela mesma quadrilha. “A PCDF alerta a população acerca da responsabilidade do uso de suas contas bancárias. Receber valores sem procedência pode acabar gerando responsabilização criminal", ressaltou o delegado da 9ª DP, Erick Sallum.