Preso empresário que tentou matar casal de Planaltina em discussão

A Polícia Civil (PCDF) cumpriu mandados de prisão preventiva contra dois homens acusados de tentar matar um casal a tiros, na região do Arapoanga, em Planaltina. Um deles é dono de uma distribuidora de bebidas. No local, segundo as autoridades, haveria caixas com som alto. O barulho incomodava os vizinhos, alvos da agressão, o que os fazia reclamar constantemente.

Investigadores revelaram que, em julho, o empresário — armado com uma pistola 9mm emprestada por um colega — discutiu com as vítimas e atirou contra elas. O atentando foi cometido, de acordo com as autoridades, incentivado pelo dono da arma, que teria autorização para utilizá-las apenas para caçar ou em clubes de tiro (o chamado registro CAC).

A dupla de presos se encontram na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), desde quarta-feira (7/8), aguardando decisões da Justiça.