84% dos jovens brasileiros são sedentários

O médico e educador físico Luciano Lourenço foi o entrevistado do programa CB.Saúde — parceria do Correio com a TV Brasília — nesta quinta-feira (8/8). Entre os temas abordados com as jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte., o especialista destacou como o uso excessivo de telas pelas crianças contribui para o sedentarismo e a obesidade.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 47% dos brasileiros adultos são sedentários. Entre os jovens, esse número chega a 84%.

Segundo Luciano Lourenço, a frequente utilização da tecnologia tem levado os jovens a se tornarem mais sedentários. "Isso é uma progressão muito clara. Na década de 1970, um adulto jovem caminhava cerca de 10 mil passos por dia. Hoje, esse número caiu para aproximadamente dois mil", afirma. "E isso não inclui apenas a atividade física formal, mas também as atividades diárias. Com o aumento do conforto proporcionado por itens como controle remoto, carro, elevador e escada rolante, o nível de atividade física diminuiu muito. Quando olhamos para crianças e adolescentes, vemos que as atividades estão restritas a um sofá ou a uma cadeira, em vez de estarem se locomovendo e brincando", avalia.



Para garantir que as crianças desenvolvam hábitos saudáveis, Lourenço recomenda a introdução precoce de atividades lúdicas. "Engajar as crianças em atividades físicas deve ser algo lúdico. Crianças não têm a capacidade de pensar 'eu preciso e vou', como os adultos. Além disso, a violência crescente faz com que os pais mantenham os filhos mais confinados em casa, e o nível de conforto evoluiu muito nas últimas décadas. Engajar uma criança ou adolescente em atividade física é um grande desafio. Hoje, nas escolas, educadores físicos discutem como tirar as crianças da frente das telas, que se tornaram uma verdadeira epidemia, com muitas delas vidradas em videogames. Uma criança sedentária tem grande chance de se tornar um adulto sedentário, pois não aprendeu a criar uma rotina ativa", explica.



Aprovietar as Olimpíadas como motivação para praticar esportes pode ser uma excelente alternativa, opina Luciano. "Iniciar ou reintroduzir uma atividade física é muito benéfico, mas deve ser feito com cuidado. Não é aconselhável começar uma aula de ginástica olímpica de forma intensa de uma só vez. Deve-se introduzir a atividade gradualmente para evitar lesões e problemas de saúde, como infecções de pele, das vias aéreas superiores ou urinárias. Se o início da prática for muito intenso, os riscos podem superar os benefícios", alerta.



Veja a entrevista na integra: