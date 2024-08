Ação da CDL-DF vai decorar centro de Taguatinga com obras de grafite

Por iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), o centro de Taguatinga vai ter seu espaço urbano decorado com obras de grafite para dar uma nova cara ao ambiente. O projeto deve ser concluído até o dia 20 de agosto e os materiais usados para as pinturas em spray serão fornecidos pela CDL-DF, que os comprará em lojas da região para incentivar o comércio local. A ação faz parte de plano da instituição para revitalizar pontos como a Praça do Relógio.

A proposta vem de um acordo entre o Governo do Distrito Federal, a Administração de Taguatinga e a CDL-DF para entregar um ambiente vivo e revitalizado para o comércio do Distrito Federal. O mesmo já havia sido feito nos painéis da W3 Sul na quadra 507, em 2021.

“Com as obras do túnel Rei Pelé, a movimentação no comércio local foi prejudicada, e agora com a revitalização da Praça do Relógio, a proposta é atrair o público de volta para o local e presentear a população com uma cidade de se admirar.” comentou o presidente da CDL, Wagner Silveira. Na última sexta-feira, o presidente visitou a obra e acompanhou o processo dos artistas no local.

*Com informações da CDL-DF