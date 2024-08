Fecomércio anuncia expansão do Sesc e Senac no DF em almoço do grupo Lide

A força econômica dos setores do comércio, de serviços e do turismo, além da atuação social e de capacitação profissional do Senac e do Sesc no DF, foram os destaques do almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais de Brasília (Lide), realizado ontem. O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, foi o palestrante convidado pelo empresário Paulo Octávio, anfitrião do evento.

Aparecido anunciou a expansão do sistema Sesc e Senac e fez uma prestação de contas para os empresários, já que as entidades são financiadas pela contribuição das empresas. Ele destacou ainda a forte parceria com entidades do setor produtivo, o GDF, a Câmara Legislativa, Congresso, embaixadas e o governo federal.

PIB

Em 2023, o PIB do DF totalizou R$ 367,9 bilhões, com crescimento de 3,3% em relação a 2022. O setor de serviços contribuiu, em média, com R$ 11,7 bilhões/ano de ICMS e ISS, mantendo o Distrito Federal como a 8ª economia regional. O setor, que sofreu com a pandemia, apresentou desempenho superior ao nacional, com crescimento de 5,7% no volume de vendas no varejo, e 3,9% no setor de serviços nos últimos 12 meses, até maio.

"Nunca antes vivenciamos um cenário tão favorável para o nosso crescimento, tanto das empresas, que contam cada vez mais com segurança jurídica, quanto para nossa estrutura, que se expande de forma orgânica e sustentável. Os números confirmam esse cenário", destacou Aparecido.

O presidente da Fecomércio fez um pacote de anúncios, como a inauguração, nos próximos meses, das unidades do Sesc-DF na Asa Norte (setembro), no Núcleo Bandeirante (2025) e no SIA (2025), onde funcionará a nova sede da entidade. Ele também divulgou as novas projeções de um acordo firmado, nesta semana, entre Senac-DF, Secretaria de Educação e Câmara Legislativa, que elevará de 3,2 mil, neste ano, para 10 mil o número de alunos do ensino médio matriculados no Programa de Cursos Técnicos, que garantem diploma profissional para os estudantes.

Educação profissional

Além disso, uma nova unidade do Senac-DF foi anunciada com previsão de iniciar as atividades em março de 2025, no Setor Comercial Sul, como parte do planejamento de revitalização daquela região. O Centro de Educação Profissional será dividido em duas unidades: a primeira, focada na promoção de saúde, bem-estar e segurança, e a outra, voltada para gastronomia e turismo. A estimativa é de que cerca de 5 mil alunos frequentem o espaço diariamente a partir de março de 2025.

Obras

Como contribuição para a geração de emprego e renda na capital, Aparecido lembrou os quatro investimentos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciados recentemente pelo presidente da entidade, José Roberto Tadros: tratam-se de um hotel e um restaurante no Setor Hoteleiro Norte, um hospital na L2 Sul e um Centro de Distribuição no SIA.

"Vale destacar, ainda, o Fecomércio Mais Perto de Todos como o principal projeto social desenvolvido na nossa gestão. Desde 2021, já atenderam mais de 100 mil pessoas em diferentes RAs", disse Aparecido.

Por fim, o palestrante comemorou um mês do café-escola Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes. "Conquista realizada por meio da parceria entre o Senac-DF e a Setur-DF, que tirou do papel os planos de Oscar Niemeyer. Pela primeira vez, o projeto do arquiteto se concretizou conforme idealizado. Além de um ponto de atendimento ao turista, o local funciona como café-escola e oferece produtos regionais de alta qualidade", contou Aparecido.

Valorização da cidade

"O José Aparecido Freire tem sua atenção pautada na defesa dos interesses, das categorias do comércio brasileiro e no desenvolvimento socioeconômico de todas as regiões. Recentemente, estive ao lado dele na inauguração da Casa de Chá, que estava há tanto tempo desativada. Ele, ao lado do secretário de turismo, assumiu o compromisso de resgatar. Está funcionando e é uma beleza. Movimentos como esses realmente enobrecem e valorizam a nossa cidade", destacou Paulo Octávio, presidente do Lide-DF.

Estiveram presentes ao evento o governador Ibaneis Rocha; o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz; o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Bittar; representantes do Tribunal de Contas, parlamentares e lideranças empresariais.