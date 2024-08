Amamentação impacta na saúde mental dos bebês, diz especialista

Neste mês, em comemoração ao Dia Mundial da Amamentação, é realizada a campanha Agosto Dourado. A iniciativa busca promover o aleitamento materno. A cor foi escolhida porque o alimento é considerado de altíssima qualidade — "padrão ouro" e fornece proteínas, vitaminas, gorduras, água e nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos bebês.

O Ministério da Saúde reforça que essas salas são importantes para mães trabalhadoras com recém-nascidos, pois proporcionam conforto e privacidade, ajudando a reduzir a ansiedade e promovendo a saúde dos bebês, que ficam menos doentes devido aos anticorpos que obtém do leite materno.

No Distrito Federal, há Decreto nº 45.195/2023, que regulamenta a obrigatoriedade da instalação de salas de amamentação em órgãos públicos do governo local. Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), os órgãos estão se adaptando e criando as salas conforme os critérios estabelecidos. A pasta realiza o acompanhamento necessário para que haja celeridade no processo e concede o Selo Dourado aqueles que adotam a iniciativa.

Ana Caroline Alves, 40 anos, faz parte da administração do Hospital Regional de Planaltina, reconhecido com o selo pela SES-DF. No horário de trabalho, ela usa o ambiente reservado para extrair o leite, que guarda e, ao fim do dia, leva para casa onde alimenta o filho. Em dias de plantão, o marido dela leva o bebê à unidade. "É confortável. Posso chegar, tirar minha roupa, trancar a porta, e ficar o tempo que precisar", conta a servidora. "É uma diferença gritante em relação ao que vivi com meu primeiro filho, nascido há 8 anos, quando ainda não tínhamos a sala reservada", recorda.

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicaram, em 2015, o Guia para Implantação de Salas de Apoio à Amamentação para a Mulher Trabalhadora, que contém diretrizes visando a criação de espaços com essa finalidade nas empresas. A ação busca enfrentar uma situação: muitas mulheres têm dificuldades para encontrar locais com privacidade, seja em áreas públicas ou onde atuam profissionalmente. Sem opções, acabam tendo que se esconder em banheiros, carros ou outros lugares inadequados, para amamentarem ou extraírem o leite.











Importância

Especialistas em saúde infantil enfatizam a importância de existirem espaços adequados para realizar o aleitamento. "Se a mãe está em um local com muita gente, ela fica exposta e a chance de contaminar seu leite é muito alta. Além disso, quando as mulheres não se sentem confortáveis, a quantidade de leite que produzem diminui", explica a médica pediatra Fabiana Fonseca. Ela acrescenta que o ato de amamentar vai além de se proporcionar uma nutrição adequada aos recém-nascidos. "Esse momento fortalece a relação entre mãe efilho. O bebê se sente mais seguro e protegido."

Há efeitos do aleitamento, a longo prazo, que incidem no comportamento e na saúde mental das crianças. "Crianças amamentadas tendem a apresentar melhor regulação emocional e comportamental. Há também evidências de que o aleitamento materno está associado a uma menor incidência de transtornos de ansiedade e de depressão na infância e adolescência", observa a neuropsicóloga Marcella Bianca.

Além disso, Marcella enfatiza o impacto significativo no desenvolvimento cerebral, que pode diminuir as chances de a criança ter algum tipo de transtorno neurobiológico. "O leite materno fornece nutrientes essenciais para o crescimento e a maturação das células cerebrais. Crianças amamentadas têm menor risco de desenvolver dificuldades de aprendizado e (de implicações) no comportamento, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), detalha.

Lounge

Para incentivar mulheres que estão amamentando a fortalecerem esse vínculo com seus bebês, a Maternidade Brasíia, da Rede Dasa, lança a campanha Não importa o lugar, é hora de amamentar. A ação instalou um lounge de amamentação na estação do metrô na Rodoviária do Plano Piloto. O espaço é privado, exclusivo para essa finalidade, equipado com banco acolchoado, mesa e ar-condicionado. O serviço é gratuito e vai funcionar até 25 de agosto, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Selos

A SES-DF concede o Selo Dourado aos órgãos do governo local que implantaram salas de amamentação. Entre os que receberam o reconhecimento, estão os hospitais regionais da Asa Norte, do Gama e de Planaltina (HRPl), a sede da pasta, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES-DF), e a Secretaria da Mulher — anexo do Palácio do Buriti. Em âmbito nacional, no ano passado, foi promulgada a Lei nº 14.683, que criou o selo Empresa Amiga da Amamentação.

Doação

O Agosto Dourado também incentiva a doação de leite materno. Para provê-lo a bebês com dificuldades de obtê-lo, a SES-DF tem ações de coleta, mas o volume está abaixo da metamensal, que é de 2 mil litros.

Há um a rede de 14 bancos d eleite, além de tratamento para casos de dores, fissuras ou outras complicações. São polos para doação e armazenagem do leite os que estão localizados nos hospitais regionais de Sobradinho, Planaltina, Asa Norte, Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Gama, Paranoá e no Hospital Materno Infantil de Brasília.

Para doar, basta entrar em contato com número 160, opção 4, ou fazer o cadastro no site amamentabrasilia.saude.df.gov.br, onde também estão disponíveis as instruções.

