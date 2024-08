MPDFT oferece palestra sobre segurança em mídias sociais

Promovida pela Secretaria de Polícia Institucional (SPI), a palestra “Segurança nas mídias sociais e mitigação de riscos", ocorrerá no dia 23 de agosto, às 17h, no auditório da sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O propósito é orientar os participantes sobre a prevenção de riscos relacionados às redes, cada vez mais comuns, e como se comportar nessas situações. O evento é aberto ao público e para obter certificado de participação é necessário a inscrição até o dia 22 de agosto neste link.

A ação faz parte das atividades do Programa MP + Seguro e será conduzida pelo delegado de Polícia Alesandro Gonçalves Barreto, coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas na Secretaria de Nacional de Segurança Pública (Senasp-MJ). Ele é autor de livros sobre segurança digital, lecionou em cursos de Inteligência Cibernética, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Operações Integradas.