Feirartes proporciona tarde de arte, cultura e informação para população 60+

Com alegria, música e dança, a Paróquia Rainha da Paz da Octogonal recebeu a 2ª edição da Feirartes e do Circuito 60+, na quarta-feira (7/8), iniciativa que leva serviços, arte e informação para a pessoa idosa. Foi a segunda edição do evento, dessa vez em um ambiente fechado. O primeiro foi realizado no Parque Bosque do Sudoeste.

Assista à reportagem:

Além da venda de artesanato, os participantes receberam informações do Detran, da Caesb e da Secretaria de Turismo do DF. Teve também lanche, músicas e brincadeiras como baralho, dominó e aquarela.

"Nós temos a possibilidade de caminhar nessa fase da vida com muita saúde. E é isso que busca essa atividade", explica Marta Hubner Vatrim, psicóloga especializada na velhice.

Uma apresentação do Coral Paz e Amor fechou a tarde e encantou os presentes com canções em italiano e português.

"Nós temos que aprender a valorizar a pessoa idosa e um jeito de valorizar é assim, com atividades, com arte, com cultura", afirma Lucimar Rodrigues, que faz parte do coral.