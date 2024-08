Caio Bonfim desfila em Sobradinho com medalha de prata das Olimpíadas

Caio Bonfim é recebido com carreata em sobradinho após conquistar a medalha de prata na marcha atlética dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A Press)

Depois da recepção calorosa do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, Caio Bonfim seguiu para Sobradinho 1, para a concentração da carreata em sua homenagem. O brasiliense ganhou medalha de prata na prova de marcha atlética, consagrando-se na elite do esporte mundial.

A concentração para a carreata foi em frente ao Sesi/Senai Sobradinho, ao lado do Parque Ecológico dos Jequitibás. O momento é tão especial que a diretoria da escola liberou os alunos para que vissem o herói do esporte de perto.

“Esporte tem tudo a ver com a educação. A nossa unidade incentiva os alunos na prática esportiva. Que o medalhista sirva de estímulo para os nossos alunos”, diz Márcio Castro, gerente da instituição.









































A vontade de todos é ver o atleta e a medalha de prata de perto. “Muito orgulhosa do nosso guerreiro. Ele merece”, celebra Aneliza Ribeiro Nascimento, 31 anos. A estudante segurava o cartaz escrito “Caio campeão” é o exibia para o atleta que estava em cima da viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Para a estudante Ana Clara Damasceno, 18 anos, Caio é um estímulo para que os jovens se interessem mais por esporte. “É prata mas vale ouro. Ele foi muito simpático e gentil com todos”, diz a Ana Clara.

Kenia Sampaio, 43, acompanha o filho na celebração da prata olímpica. “É muito legal ver alguém da nossa cidade incentivando os nossos jovens”, afirma a contadora. O filho, Pedro Sampaio, 17 anos, também fica feliz pelo fato do medalhista ser de Sobradinho. “É emocionante alguém da nossa região conseguir um lugar tão bom entre os melhores do mundo”, festeja o adolescente.

A viatura da CBMDF saiu em carreata por volta das 14h e seguiu para o centro de Sobradinho. Caio Bonfim tem 33 anos e ganhou a medalha de prata na prova de marcha atlética na prova individual masculina e ficou em sétimo na prova de revezamento misto com Viviane Lyra.

