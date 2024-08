Polícia Militar prende dupla especializada em furto de cartões no Paranoá

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de furto e fraude na tarde do último sábado (10/8) no Paranoá. A dupla foi surpreendida pelos agentes e portavam cartões bancários subtraídos de caixas eletrônicos no Goiás.

A Polícia Militar do Estado do Goiás (PMGO) informou que a dupla, que acabara de cometer o furto, estava no Paranoá. Os policiais enviaram imagens das câmeras de segurança do banco para facilitar a identificação dos suspeitos.

O carro com a dupla foi abordado e o motorista ainda estava com a mesma roupa das imagens. O passageiro também tinha as mesmas características da gravação e eles portavam R$ 3 mil em espécie.

Dentro do veículo foram encontrados sete cartões de bancários, um cartão com lixa (usado para prender outros cartões), adesivos com número de centrais falsas e clipes utilizados para furar cartões.

Os homens foram apresentados na Superintendência da Polícia Federal para o registro do flagrante. A PMGO também apresentou à PF outros dois membros do mesmo grupo com computadores utilizados para a fraude, adesivos com números de centrais falsos e oito cartões bancários.