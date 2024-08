Polícia Militar prende dois homens por furto em supermercado no Cruzeiro

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite de sábado (10/8), a dois homens que haviam furtado um mercado no Cruzeiro Novo por volta das 22h. A dupla fugiu do local em um carro cinza, mas foi encontrada pouco tempo depois.

A PM, após receber a descrição do veículo, montou um cerco na região e conseguiu localizar e abordar o carro prendendo os ocupantes. O veículo foi apreendido e já havia sido identificado em outros casos semelhantes. Os suspeitos, que já possuem um longo histórico criminal, foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis.