Motorista que levava 324kg de droga troca tiros com PRF e é baleado

Um criminoso foi baleado por policiais rodoviários federais durante uma perseguição, em Cristalina, em Goiás. O homem conduzia um carro abastecido com 324kg de maconha e fugiu ferido para uma mata.

O caso ocorreu na manhã desse domingo (11/7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista trafegava pela BR-040 e não obedeceu à ordem de parada dos policiais. Após mais de 40km de perseguição, o homem foi alcançado depois de perder o controle do carro e sair da pista.

Ao parar o veículo, o homem desembarcou efetuando disparos com arma de fogo contra a equipe policial. Houve troca de tiros e o criminoso fugiu pelo matagal.

No carro, os policiais encontraram 318 tabletes de maconha no porta-malas e no banco traseiro, o equivalente a 324kg da droga. Além disso, a placa do carro era clonada. O carro e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Cristalina.