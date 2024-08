Equipe da Secretaria de Obras recebe vacinas contra gripe, hepatite B e tétano

Para prevenir a gripe, hepatite B e tétano, foram disponibilizadas 166 vacinas à equipe da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF). Um dos motivos para a Secretaria de Saúde (SES) oferecer esta aplicação aos servidores é que frequentemente alguns adoeciam e ficavam afastados do trabalho devido aos fatores de trabalho com obras.

As equipes de saúde percorreram outros locais como o Supremo Tribunal Federal (STF), Senado Federal e Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), assim como estiveram presentes nas edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão para intensificar a proteção da população contra doenças.

Vale ressaltar que as vacinas contra covid-19, gripe, dengue e entre outras vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. Para mais informações, consulte o site da Secretaria de Saúde.

Com informações do Agência Brasília