Áreas de Planaltina ficarão sem energia nesta terça-feira (13/8)

Alguns endereços da região de Planaltina terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (13/8). A suspensão será realizada pela companhia elétrica Neoenergia para executar serviços de poda de árvores.

O desligamento suspenderá a energia no Núcleo Rural Taquara, nas chácaras 10, 12, 12 A, 13, 14, 15 e 15ª, das 10h às 16h. Caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. A interrupção ocorre para garantir a segurança das equipes na realização do serviço.

Além dos desligamentos programados, pode faltar energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.