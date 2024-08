Ex é apontado como principal suspeito de matar mulher em São Sebastião

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu a investigação sobre a morte de Fernanda dos Santos Pereira, 33 anos, assassinada em 17 de junho, em uma via pública no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, como apurou o Correio em um processo que tramita na Justiça.

O inquérito policial foi finalizado na última semana e encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que agora tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Inicialmente tratado como homicídio pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o crime foi enquadrado como feminicídio.

Mãe de dois filhos, Fernanda trabalhava em uma academia no Jardim Botânico e havia obtido medida protetiva contra o ex-companheiro, a qual decidiu revogar três meses antes do crime. Em uma ocorrência registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em fevereiro deste ano, Fernanda relatou que o relacionamento de sete anos foi marcado por violência doméstica e ameaças.

Ela apresentou aos policiais prints de conversas com o ex-companheiro. Uma das mensagens enviadas pelo ex no WhatsApp dizia: "Pq eu sou cabra que não tenho medo de nada. Você sabe disso!"; "Morrer ou matar pra mim dá no mesmo"; "Dinheiro paga fiança no Brasil, a gente sai um dia e aí resolvo tudo".

Fernanda afirmou que a relação chegou ao fim após descobrir que o ex-companheiro mantinha um relacionamento com a irmã dela. O veículo utilizado no crime foi apreendido pela polícia e passou por perícia.

O crime

Uma testemunha relatou à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que ouviu cerca de cinco ou seis disparos de arma de fogo. Em seguida, um carro, transportando a possível vítima dos disparos, passou em alta velocidade, segundo informações da corporação.

Conforme apurado pelo Correio, a mulher foi socorrida, mas veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, com duas perfurações: uma na região do coração e outra próxima às costas.

Na ocasião, a irmã da vítima, que optou por conversar com a reportagem sem se identificar, relatou que a família era contra o relacionamento de Fernanda com o ex-companheiro. "A gente lutou tanto para que ela saísse do relacionamento. A minha irmã era uma pessoa maravilhosa, de coração bom, dedicada a tudo: trabalho, filhos, família. Ela ajudava todo mundo. É muito triste", lamenta.