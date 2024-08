Abertura do Congresso da Abrasel tem participação de Ibaneis, Leite e Alckmin

A cerimônia de abertura do 36° Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) ocorreu na noite desta terça-feira (13/7) e reuniu centenas de empresários do ramo e diversas autoridades políticas. Entre os presentes estão os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), além do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

Neste ano, o evento terá o tema Produtividade: novos horizontes, grandes resultados e trará mais de 40 especialistas em sua programação técnica, abordando temas como o uso de ferramentas inovadoras para a gestão de bares e restaurantes, a importância da inteligência artificial no setor, e estratégias eficazes para aumentar a produtividade e fortalecer a relação com os clientes.

Na abertura, Ibaneis Rocha elogiou o evento e destacou Brasília como um ponto de referência para a vinda o turismo nacional e internacional. “Brasília foi relacionada como a cidade mais segura do Brasil e como sendo o melhor lugar para se viver. O DF está preparado para receber todos que adoram essa capital”, destacou.

Eduardo Leite, governador do RS, aproveitou o momento de fala para agradecer o apoio prestado pelas autoridades e entidades na tragédia que afetou o estado este ano, o que ele classificou como um “momento duro”. “Todos os estados enviaram equipes e apoiaram de diversas formas no momento de calamidade. Não recebemos somente o apoio material, mas também o efeito moral. A alma dos gaúchos foi reconfortada”, frisou.

O presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, além de elogiar os setores, defendeu a desoneração da folha de pagamento (isenção fiscal para alguns setores da economia). “Não conseguimos prosperar ou sair do simples. Esse é um desafio para o nosso governo e essa é a oportunidade que temos para tratar esse tema.” Geraldo Alckmin, por sua vez, reforçou e declarou também ser a favor da desoneração da folha.

Inteligência artificial



O mineiro Gleiston Pereira Silva, 40 anos, dono do restaurante Butiquim Gastronômico e coordenador do núcleo Abrasel da regional de Araguari, explicou que vê a implementação da inteligência artificial nos negócios como uma forma de acelerar a produção. “Por exemplo, se você quer fazer uma publicação no Instagram, ele já te dá tudo, formato, design. É economia de tempo e dinheiro e a tendência do futuro é essa. Precisamos nos adaptar.”

Fábio Luiz Bertolucci, presidente da Abrasel regional do Triângulo Mineiro, considera que, cada vez mais, a mão de obra qualificada está difícil de encontrar e, por isso, recorrer à inteligência artificial é uma opção viável. “Mesmo que seja um alto custo, vale a pena investir. É um investimento que se paga a médio prazo.”

Painéis

Nesta quarta-feira (14/8), o evento ocorrerá no Centro Universitário Iesb e trará debates, degustação e dicas. Entre os painelistas confirmados, destacam-se Bel Coelho, renomada chef e proprietária do Cuia Restaurante, que discutirá o empreendedorismo feminino na gastronomia, e Newton Neto, diretor de parcerias globais da Google, que abordará como construir a presença digital do negócio por meio do mecanismo de busca.

Serviço:



36º Congresso Nacional Abrasel | Mesa ao Vivo Brasília

14 e 15 de agosto

Realização: Abrasel e Mundo Mesa