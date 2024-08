Caminhão derruba cabos de telefone e interrompe trânsito no SIG

O trânsito na entrada do SIG, ao lado da Câmara Legislativa, foi atrasado momentaneamente por volta das 17h desta terça-feira (13/8) após a queda de fios na rua. Um caminhão teria atingido os cabos e um choque foi produzido, causando preocupação de que os mesmos pudessem ser de alta tensão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local em seguida e identificou que se tratavam de cabos de telefone, sem voltagem, liberando assim o retorno do tráfego de veículos às 18h42.

O estouro ouvido após o contato fez com que houvessem preocupações quanto a segurança para trânsito no local. A Neoenergia, responsável pelos cabos de energia na cidade, foi acionada para verificar a situação, mas o CBMDF chegou antes ao local e garantiu que não havia motivos para alarme. O sargento Fábio Ometto, responsável pela cena, afirmou que as condições na rua estavam controladas no momento em que os bombeiros deixavam o local.

“A gente identificou que realmente não tinha voltagem, nem era envolvido com a parte elétrica. Fizemos a retirada desses pontos que estavam impedindo o fluxo da via. A partir de agora, 18h42, a gente vai liberar o trânsito”, explicou o sargento. Com a certificação de que os cabos caídos não eram elétricos, pessoas e veículos voltaram a circular normalmente pelo local.