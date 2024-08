Salões e bufês da capital estão concorridos para festas de fim de ano

Já de olho no fim do ano, donos de salões de festas e bufês estão com ótimas expectativas e esperam um aumento entre 5% e 30% no movimento, em comparação com o mesmo período de 2023. Por conta disso, eles pretendem contratar funcionários para atender à alta demanda.

Para Matheus Mizuno, proprietário da Maison Mizuno — espaço de festas, bufês e decorações —, localizado em Taguatinga, a promessa é de que este fim de ano seja o melhor pós-pandemia da covid-19. "O mercado está bem animador em relação aos últimos anos. Acredito que teremos um aumento em torno de 10% em relação a 2023. Faremos uma contratação de freelancers para atender à demanda", observa, dizendo que a agenda está praticamente sem vagas, com exceção de algumas datas às sextas e aos domingos.

Em novembro e dezembro, os serviços mais buscados são para formaturas e confraternizações, disse Matheus. "Durante o ano, os mais recorrentes são os casamentos e as festas de 15 anos. Trabalhamos com várias opções de serviços, mas, em média, nosso pacote completo — espaço, bufê e decoração — para 200 pessoas fica em torno de R$ 25 mil", pontua.

Outro espaço que também tem poucas vagas restantes para o fim do ano é a Mansão Catavento — espaço de festas infantis —, localizada no Park Way. Vladimir Matteo, proprietário do local, conta que, a partir de outubro, a agenda está praticamente cheia. "No mês das crianças, as escolas fazem muitos passeios durante a semana, nos períodos matutino e vespertino. Em novembro e dezembro, realizamos muitas formaturas", conta.

"Não existe mais reflexo da pandemia", disse Vladimir, informando que, para 2024, a variação não será muito grande e deve ficar na casa dos 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E, para conseguir atender a todos a partir de outubro, é necessário um aumento da equipe, que varia de 22% a 25%, devido ao volume de festas. "O valor muda de acordo com a quantidade de convidados e vai de R$ 9,8 mil para 60 pessoas a R$ 22.750 para 200", detalha.

Outubro sem vagas

Remarcar a festa para o próximo ano foi a solução encontrada por Carlos Diogo Junior, 46 anos, que buscava uma data para comemorar o aniversário de 10 anos da filha, que será em 27 de outubro. "Tentei nos dias 18/10, 20/10, 25/10, 27/10, 01/11, 03/11, 08/11 e 10/11, mas não consegui marcar", lamenta. A celebração seria realizada na Mansão Catavento, um pedido especial de Catarina ao pai.

Carlos disse que esse desejo da filha se deve ao fato de que já foram ao local em outras oportunidades, e ela sempre pediu essa festa. "E para filho a gente faz tudo. A felicidade deles não tem tamanho", conta. Pai de outra menina de 14 anos, ele pensa em comemorar os 15 no mesmo espaço, mas já planeja fazer a reserva para não passar pelo mesmo perrengue. "Nunca mais corro esse risco", brinca.

A Mansão Catavento está com a agenda praticamente lotada a partir de outubro (foto: Divulgação)

Cuidados

O Correio falou com uma especialista que alertou sobre os cuidados que os clientes devem tomar no momento da escolha dos espaços. Para os interessados em alugar serviços para festejos, Daniella Torres, professora de Direito do Consumidor do UniCEUB, aconselha cautela. A fim de garantir maior segurança, ela recomenda que se evite pagar o valor total antes do evento. "Apesar de possíveis descontos para pagamentos à vista, há o perigo do uso desse dinheiro para outros fins", orienta.

"Uma coisa que também se recomenda é, se puder, ir no início da tarde do dia da festa ao local e ver se realmente ele está sendo preparado para a cerimônia. É uma boa precaução", avisa Daniella. Caso sofra um golpe, Daniella orienta o cliente a buscar ajuda no Procon, registrar o caso em sites como o Reclame Aqui e abrir uma ação na Justiça contra o estabelecimento. Nesse caso, ela adiciona a importância de se procurar um advogado especializado.

Confraternizações

O mercado de bufês é outro que começa a se movimentar para o fim do ano. Empresários comentam que os clientes geralmente pretendem contratar os serviços próximo às datas festivas. Essa realidade já se desenha para a Casa do Coffee Break. O proprietário Alexandre Miranda relata que a procura já está bem maior do que em anos anteriores, cerca de 30%, mas que o serviço de bufê ainda tem vagas.

"A procura é bem alta, principalmente para o fim de ano. Para a contratação de serviços, quanto antes melhor, principalmente para dezembro. Se deixar para cima da hora pode ter certeza de que não encontra vaga", afirma o empreendedor.

Essa procura mais alta também é sentida pela Chef Manduco. O chef, de mesmo nome da empresa, afirma que teve um aumento significativo na procura desde o último ano, especialmente entre novembro e dezembro.

Empresas de bufês recomendam que as reservas sejam feitas com antecedência (foto: Divulgação)

"Nós, que trabalhamos com prestação de serviço, sentimos realmente uma melhora do ano passado para cá. Este ano nós já temos agendadas festas de confraternização para dezembro e novembro. As pessoas começaram a procurar antes, para garantir, porque nem sempre conseguem vagas de buffet para essas datas, que são muito procuradas".

Para driblar o excesso de trabalho, é comum empresas do ramo procurarem a ajuda de freelancers. Além da Casa do Coffee Break, a equipe do Chef Manduco costuma fazer o mesmo. O chef afirma que contrata garçons, copeiros e barmans para completar o staff e sobreviver à temporada de formaturas e festas natalinas.

*Estagiários sob a supervisão de Eduardo Pinho