Agosto Lilás: governo lança pesquisa sobre violência contra a mulher no DF

É lançado, nesta sexta-feira (23/8), o estudo Panorama da violência contra a mulher no DF, coordenado pela Secretaria da Mulher (SMDF) e pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), por meio da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. O anúncio ocorre dentro dos eventos da campanha Agosto Lilás, feito com o apoio da SMDF e da vice-governadoria do DF, durante a inauguração do Comitê de Proteção à Mulher do Lago Norte.

A pesquisa tem a finalidade de compreender quem são as mulheres vítimas de violência no DF, o perfil sociodemográfico delas, se elas têm filhos e se romperam ou não algum relacionamento. Além disso, o estudo vai investigar o perfil dos agressores das mulheres, a percepção da população sobre a evolução dos casos de violência contra esse público ao longo do tempo, os locais onde a violência ocorre, entre outras informações fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas e campanhas educacionais.

Com o estudo detalhado, será possível ter um direcionamento para as futuras ações a serem realizadas, conforme ressalta a secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “ Estamos unindo esforços para, cada vez mais, proteger e acolher as meninas e mulheres do DF. O apoio da vice-governadoria e a parceria com o IPEDF são fundamentais para ampliar as ações de combate à violência de gênero”, acrescenta.

Segundo a diretora de Estudos e Políticas Sociais do IPEDF, Marcela Machado, “para enfrentar a violência contra a mulher, é preciso conhecer o fenômeno, entender quem são as vítimas e quem são seus agressores. Os dados levantados por essa pesquisa buscarão, justamente, contribuir para ampliar esse conhecimento.

”Na pesquisa quantitativa, será aplicado um questionário a 5 mil homens e mulheres, de forma presencial, em pontos de fluxo populacional. As perguntas abordarão temáticas relacionadas à violência de gênero, como percepção sobre a evolução de situações de violência contra a mulher nos últimos 12 meses; o testemunho de alguma situação de violência de gênero; identificação do local e do autor; entre outras. Em uma segunda etapa do estudo, serão entrevistadas mulheres, que aceitem participar, sobre situações de violência sofridas nos últimos 12 meses.