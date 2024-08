Distrital grava vídeo da UTI após embolia pulmonar: "Fortes dores no peito"

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD), internado desde segunda-feira (12/8) após sofrer uma embolia pulmonar, gravou um vídeo no hospital informando que está se recuperando do susto. Segundo o parlamentar, os primeiros sintomas surgiram quando ele sentiu fortes dores no peito.

Morro da Cruz está na UTI do Hospital Brasília, tendo sido levado às pressas para atendimento. Ele está afastado temporariamente dos trabalhos na Câmara Legislativa (CLDF), permanecendo sob observação médica em estado de saúde estável.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Ainda estou na UTI desde segunda-feira. Senti fortes dores no peito. Ainda estou sob efeito da morfina, mas foram realizados vários exames, e foi constatado que estou com embolia pulmonar. Estou me recuperando”, declarou o parlamentar em suas redes sociais. Veja.

O deputado distrital está seguindo o tratamento com medicamentos prescritos pelos médicos e, até o momento, não há previsão de alta, segundo informações de sua assessoria.

Embolia pulmonar

A embolia pulmonar, também chamada como tromboembolismo pulmonar, ocorre quando um coágulo de sangue — causa mais comum —, gordura, ar ou células cancerosas — geralmente proveniente das veias profundas das pernas ou pélvis — se aloja na circulação pulmonar. Isso pode causar perda de fluxo sanguíneo, levando à morte por asfixia ou queda de pressão sanguínea. Qualquer situação que imobilize as pernas também pode desencadear um trombo, incluindo cirurgias, traumas, viagens aéreas longas e uso de hormônios sexuais.

Quando a enfermidade está em estágio menos avançado, ou até mesmo quando os coágulos estão se desfazendo rapidamente, pode ser que o paciente não tenha nenhum sintoma, ou apresente apenas sintomas leves.

No entanto, quando são quadros avançados, com coágulos maiores ou mais de uma artéria envolvida, os sintomas que podem surgir são dores no tórax, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, ansiedade e pele pálida. Atenção também aos sinais de cianose — pele e unhas azuladas —, tosse seca, febre e dor aguda no peito, pois podem apresentar um quadro mais grave, com mais de uma artéria obstruída ou infarto pulmonar.