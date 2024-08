Deputado distrital é internado em UTI após sofrer embolia pulmonar

De acordo com a assessoria do distrital, um novo boletim deve ser divulga no fim da tarde de hoje (13/8). - (crédito: CLDF/Divulgação)

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) foi internado na tarde dessa segunda-feira (12/8), em um hospital particular, após sofrer uma embolia pulmonar — obstrução da artéria pulmonar pelo acúmulo de material sólido trazido por meio da corrente sanguínea.

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e seu quadro médico é estável. Ainda segundo o gabinete do distrital, Rogério Morro da Cruz está tomando medicamentos e um novo boletim deve ser divulgado no fim da tarde desta terça-feira (13/8).

“Agradecemos a todos pelas mensagens de solidariedade e as orações feitas em prol do restabelecimento da saúde do Deputado”, disse a assessoria do deputado, por meio de nota.

Rogério Morro da Cruz está no seu primeiro mandato na Câmara Legislativa (CLDF) e é membro titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa e da Comissão de Produção Rural e Abastecimento.