Armas e munições ilegais são apreendidas pela PMDF em casa de Ceilândia

Na tarde desta quarta-feira (13/8), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu três armas de fogo em uma residência localizada em Ceilândia. A ação ocorreu na QNP 12, quando policias do 8º Batalhão acompanhavam um Oficial de Justiça no cumprimento de uma determinação de afastamento do lar.

Na residência do suspeito, os policiais militares localizaram uma carabina calibre 44 com 12 munições, uma pistola calibre 765 com 8 munições, um revólver calibre 32 com duas munições, 10 munições de calibre 38 e 19 munições calibre 44. Segundo a PMDF, o homem não tinha documentação de nenhuma das armas.

As buscas foram acompanhadas pela companheira do suspeito, que autorizou o acesso ao imóvel. Os dois indivíduos e o armamento foram conduzidos para a 15ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Ceilândia Norte.