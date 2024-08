Apagão deixa quatro cidades do DF e municípios goianos sem energia

Um apagão deixou ao menos quatro cidades do DF e alguns municípios goianos sem energia por quase duas horas, nesta sexta-feira (16/8). Ao Correio, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o blecaute ocorreu devido a um desligamento automático do setor de 138 kV da SE Brasília Sul (Eletrobras), interrompendo aproximadamente 330 MW de carga no DF.

A interrupção de energia ocorreu às 11h42 e foi restabelecida às 13h17. Segundo o ONS, as regiões atingidas foram Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e Samambaia. A causa do desligamento ainda é desconhecida e será investigada pelos agentes do ONS.

Em decorrência do apagão, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) chegou a suspender o serviço de atendimento aos eleitores nos cartórios eleitorais de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia.