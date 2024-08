Instituto Ápice Down reabre as portas com festa após 4 anos fechado

O Instituto Ápice Down retomou suas atividades com nova gestão em evento para comunidade após hiato de quatro anos. Participaram do evento membros de entidades do setor e autoridades, na nova sede da entidade, no Edifício FAPE (909/709 Sul).

A reabertura do instituto contou com as presenças da Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência Ana Paula Feminella, o Deputado Distrital Eduardo Pedrosa, Deputada Federal Erika Kokay, ex-deputado Raad Massouh, a reitora da UnDF Simone Benck e os fundadores do Centro de Referência em Síndrome de Down - Crisdown, Drs. Karlos e Nadja Quadros e a presidente da Federação Brasileira de Síndrome de Down Cléo Bohn.



A animação da noite ficou por conta do DJ Dynho. As fotos do encontro foram feitas pelo fotógrafo Ian Stuckert. O Instituto Ápice Down é uma organização voltada para fomentar a equidade, a acessibilidade e a informação clara e simples sobre aspectos da síndrome de Down e seus cuidados, com intuito de promover a qualidade de vida das pessoas com a trissomia 21. Mais do trabalho a entidade pode ser conferido no perfil do instituto no Instagram.