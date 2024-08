Jornalistas de agência internacional de notícias Xinhua visitam o Correio

A visita fez parte da programação do grupo pelo cinquentenário das relações sino-brasileiras - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma comitiva da agência internacional de notícias Xinhua, da China, esteve no Correio, nesta sexta-feira (16/8). A visita de cortesia fez parte da programação do grupo, em sua vinda a Brasília, pela comemoração do cinquentenário das relações diplomáticas sino-brasileiras.

Os representantes do meio de imprensa chinês — Jiang Yan, diretor regional para a América Latina; Chen Weihua, diretor para o Brasil; Chen Jun, diretor de negócios para a América Latina; e Wu Zhaoxiao, presidente da Associação para o intercâmbio China-Brasil, em Brasília — foram recebidos pelo editor de Primeira Página, Marcelo Agner. Eles também conversaram com o coordenador de Fotografia, Wanderley Pozzebom, e Rodrigo Craveiro, subeditor da editoria Mundo.

História e abrangência

Fundada em novembro de 1931, a agência Xinhua conta com 6 mil jornalistas espalhados por escritórios da empresa em todos os continentes. No Brasil, tem sedes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A companhia fornece conteúdos jornalísticos em texto, áudio e vídeo para diferentes plataformas midiáticas (impresso, televisão, rádio e redes sociais) em vários idiomas, inclusive português.