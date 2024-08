5 benefícios do chá de quebra-pedra para saúde e como usá-lo

A planta quebra-pedra, conhecida cientificamente como Phyllanthus niruri, tem sido usada na medicina tradicional em diversas culturas. Ela cresce em regiões tropicais e subtropicais, como América do Sul, Índia e África. O nome “quebra-pedra” vem da crença popular de que ela pode ajudar a dissolver pedras nos rins. A seguir, confira mais informações sobre esses e outros benefícios do seu chá!

1. Ajuda no tratamento de cálculos renais

O chá de quebra-pedra é conhecido por auxiliar no tratamento de cálculos renais devido às suas propriedades diuréticas, que ajudam a diluir a concentração de substâncias que formam pedras nos rins. Além disso, seus efeitos relaxantes atuam sobre os músculos do trato urinário, facilitando a dissolução dos cálculos já constituídos e prevenindo a formação de novos.

“Pacientes que sofrem de cálculo renal, que são pedras nos rins, podem fazer uso do famoso chá de quebra-pedra. Ele tem o poder de inibir a formação de pedra; mas já ficou comprovado que, para que isso aconteça e traga benefícios para quem está usando, a erva deve ser ingerida em altíssimas quantidades”, explica o nefrologista André Luis Baracat.

2. Ação anti-inflamatória

O chá de quebra-pedra também possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações no trato urinário e em outras partes do corpo. Os flavonoides atuam como antioxidantes, combatendo os radicais livres que causam inflamação nas células, enquanto os taninos têm um efeito adstringente, reduzindo o inchaço e a irritação dos tecidos inflamados.

3. Promove a saúde do fígado

Essa proteção hepática é principalmente atribuída às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da planta, que ajudam a neutralizar os radicais livres responsáveis por danos celulares no fígado. Além disso, a quebra-pedra estimula a produção de enzimas hepáticas essenciais para ajudar na desintoxicação do organismo, facilitando a eliminação de toxinas e promovendo a saúde do fígado.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

Por ser um diurético natural, o chá de quebra-pedra ajuda a controlar a pressão arterial (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. Ajuda a reduzir a pressão arterial

Ao aumentar a produção de urina, o chá de quebra-pedra ajuda a eliminar o excesso de líquidos e sódio do corpo. Isso reduz o volume de sangue circulante e, por consequência, diminui a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. A redução da pressão arterial também alivia o esforço sobre o coração, o que pode ajudar a prevenir complicações cardiovasculares, como hipertensão crônica e insuficiência cardíaca.

“A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, alerta o cardiologista Dr. Allan Cembranel.

5. Propriedades analgésicas

O chá de quebra-pedra tem propriedades analgésicas que podem aliviar dores associadas a cólicas renais e outras condições inflamatórias como as dores de infecções urinárias. Esses efeitos são resultados dos compostos bioativos da planta, que ajudam a reduzir a inflamação e a relaxar os músculos lisos do trato urinário. Esse relaxamento facilita a passagem de pedras nos rins e reduz a dor causada por espasmos musculares

Como preparar o chá de quebra-pedra

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de quebra-pedra

500 ml de água

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas secas de quebra-pedra e ferva por cerca de 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Consumo com segurança

O chá de quebra-pedra é um remédio natural eficaz, mas deve ser usado com cuidado e acompanhamento médico, não ultrapassando o uso de 2 a 3 semanas consecutivas. “É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, afirma Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.